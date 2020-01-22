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21 января 20, 23:17
Украинца арестовали за жестокое обращение с ребенком
Аэропорт Схипхол
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Гражданина Украины поместили под стражу, а его трехлетнюю дочь отправили в учреждение по защите детей

В аэропорту Амстердама задержали 47-летнего гражданина Украины за жестокое обращение с ребенком на борту самолета. Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

В чем именно заключалось жестокое обращение, не уточняется. Однако известно, что мужчину поместили под стражу, а его трехлетнюю дочь отправили в учреждение по защите детей.

Консул в Нидерландах Юрий Карпук сообщил, что посольство Украины приняло все необходимые меры по оказанию правовой помощи украинцу.

При этом он сообщил, что ребенок родился в Уругвае, имеет два гражданства - Уругвая и России. Мать – также гражданка РФ, сейчас она находится в России.

Посольство Украины в Нидерландах держит ситуацию на контроле.
liga.net
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