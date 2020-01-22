Участнику "Х-фактора" отменили смертный приговор в Малайзии

В Малайзии отменили смертный приговор экс-участнику шоу "Х-фактор" и "Битва хоров" Роману Золотареву. Об этом в Facebook заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По словам Денисовой, Золотарев занимался артистической деятельностью в Украине, но затем принял решение уехать в Бразилию, чтобы подзаработать.

Он должен был вернуться в Украину весной 2017 года из-за отмены договоренностей с работодателем.

Золотарев, возвращаясь домой, согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, о чем его попросили незнакомцы. Он предварительно убедился, что внутри были только вещи.

Однако во время пересадки в аэропорту Куала-Лумпур его задержали таможенные органы Малайзии, а 29 марта 2019 года Золотарева приговорили к смертной казни через повешение.

Украинские дипломаты и Офис омбудсмена провели переговоры с властями Малайзии. Им удалось убедить их отменить приговор. Золотарев уже вернулся в Украину.