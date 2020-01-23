Кива пытался ударить прохожего за то, что тот снимал его

Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива угодил в очередной скандал. Как выяснили журналисты, он на улице попытался ударить прохожего.

На ролике, опубликованном в группе Oceannews в Facebook, видно, что прохожий начал снимать Киву на камеру. Заметив это, народный избранник подошел к мужчине, сказал, что тот хочет «войти в конфликт с Кивой и показать, какой он смелый», после чего попытался ударить прохожего.

Мужчина от удара увернулся и сказал, что все выложит в Facebook. Когда именно произошел этот инцидент, в подписи к видео не уточняется.



