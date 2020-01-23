Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.08
USD
24.42
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
23 января 20, 15:13
Кива пытался ударить прохожего за то, что тот снимал его
Илья Кива
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива угодил в очередной скандал.

Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива угодил в очередной скандал. Как выяснили журналисты, он на улице попытался ударить прохожего.

На ролике, опубликованном в группе Oceannews в Facebook, видно, что прохожий начал снимать Киву на камеру. Заметив это, народный избранник подошел к мужчине, сказал, что тот хочет «войти в конфликт с Кивой и показать, какой он смелый», после чего попытался ударить прохожего.

Мужчина от удара увернулся и сказал, что все выложит в Facebook. Когда именно произошел этот инцидент, в подписи к видео не уточняется.
Fraza.ua
Ещё по теме:
Не добежал? Нардепа поймали за странным занятием в ВР. ВИДЕО
Реакция соцсетей на странное поведение Кивы в Раде
Скандал: "слуги народа" подрались в сессионном зале. ВИДЕО
Перепалка в патриотической клоаке
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Организаторы форума отреагировали на решение Зеленского
noimageПутин сально подшутил над россиянкой. Видео
noimageСиноптики предсказали "дождь" из игуан
noimageУчастнику "Х-фактора" отменили смертный приговор в Малайзии
Лента новостей