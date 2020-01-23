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23 января 20, 15:19
Путин сально подшутил над россиянкой. Видео
Путин
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Президент РФ Владимир Путин вновь продемонстрировал свое странное чувство юмора.

Президент РФ Владимир Путин вновь продемонстрировал свое странное чувство юмора. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это в Липецкой области во время встречи с представителями местных общественных организаций.

Одна из девушек, пытаясь «сделать приятно» главе государства, заявила, что тот «переборщил с мерами по решению демографических проблем». Она зачем-то рассказала, как ей на работу позвонил муж и позвал ее вернуться домой, чтобы «улучшать демографию».

На это Владимир Путин принялся сально смеяться и заявил о муже, унизив собеседницу: «Не мог дотерпеть, дождаться! Молодец!».

Все присутствующие решили посмеяться такому чувству юмора своего лидера.
Fraza.ua
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