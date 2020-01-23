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23 января 20, 15:38
Организаторы форума отреагировали на решение Зеленского
Яд Вашем
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Ранее украинская делегация решила отдать свои места на форуме памяти жертв Холокоста тем, кто пережил эту трагедию

В израильском мемориальном комплексе Яд Вашем отреагировали на решение президента Владимира Зеленского и украинской делегации уступить свои места выжившим во время Холокоста, заявив, что они "сожалеют о таком шаге". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление представителей мемориального комплекса. 

Представители Яд Вашем заявили, что было слишком поздно договариваться о том, чтобы привести пожилых выживших на церемонию, назвав решение Зеленского "прискорбным".

"Досадно, что он решил сделать такой шаг на мероприятии под знаменем памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом", - сказано в заявлении. 

Ранее украинская делегация решила отдать свои места на форуме памяти жертв Холокоста тем, кто его пережил, ввиду ограниченного количества мест на мероприятии.

Также сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда отказался от участия в участии в форуме, поскольку на нем будет выступать президент РФ Владимир Путин, речь же президента Польши программой не предусмотрена. Дуда опасался, что не сможет ответить Путину, если тот вновь начнет риторику о перекладывании вины за начало Второй мировой войны на Польшу.
liga.net
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