Новосад объяснила свое высказывание о зарплате в 36 тыс. грн

Министр образования и науки Украины Анна Новосад сказала 20 января, что зарплаты в 36 тыс. грн "хватает, чтобы нормально прожить", но содержать ребенка на эту сумму она бы не смогла.22 января она заявила, что эта формулировка была неудачной.