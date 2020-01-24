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23 января 20, 17:56
Новосад объяснила свое высказывание о зарплате в 36 тыс. грн
Новосад
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Министр образования и науки Украины Анна Новосад сказала 20 января, что зарплаты в 36 тыс. грн "хватает, чтобы нормально прожить", но содержать ребенка на эту сумму она бы не смогла.22 января она заявила, что эта формулировка была неудачной.
Министр образования и науки Украины Анна Новосад в Facebook объяснила свои слова о том, что на нынешней должности получает меньшую зарплату, чем когда возглавляла директорат министерства.

В интервью "Интерфакс-Украина", которое вышло 20 января, министр заявила, что ее зарплата в среднем составляет 36 тыс. грн в месяц и этой суммы "хватает, чтобы нормально прожить", но она не имеет возможности делать накопления и не смогла бы на такую зарплату содержать ребенка, если бы он у нее был. В социальных сетях ее заявление вызвало активную дискуссию.

"Я понимаю, что формулировка в моем интервью была неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко. Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего", – написала она 22 января.

Новосад отметила, что поддерживает позицию Кабмина о соответствии зарплаты чиновников "конкретным результатам их работы". 

"Для меня должность министра – это точно не способ получения больших доходов. Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тыс. грн, учителя с 30-летним стажем в 8 тыс. грн, или работа ученых на 0,75% ставки. Я осознаю, что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессиональным людям. И это то, о чем мы больше всего дискутируем с Кабмином и Минфином", – написала министр. 

Она утверждает, что рост заработных плат педагогов и ученых является одной из ключевых задач правительства в рамках проведения реформ. 

Новосад была назначена министром образования и науки 29 августа. 

18 января правительство обнародовало зарплаты членов Кабмина. Зарплата Новосад в сентябре составила 38,3 тыс. грн, в октябре – почти 38 тыс. грн, в ноябре – 39,1 тыс. грн. В декабре министр получила 42,4 тыс. грн надбавок и 96 тыс. грн премии.

Источник: gordonua.com
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