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23 января 20, 18:21
В канадской реке образовался ледяной диск диаметром 40 м
ледяной диск
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На реке Томпсон в южной части провинции Британская Колумбия, Канада, сформировался редкий для данной местности ледяной диск диаметром около 40 м
Это недолговечное природное явление продержится на воде до ближайшего потепления, сообщает CBC.ca.

Диск впервые был замечен возле города Камлупса в воскресенье, 19 января, и сразу же привлек к себе внимание. 

Ученые Университета Лаваля в Квебеке объяснили это необычное явление воздействием движущейся теплой воды под островком льда на поверхности реки.

Ледяной круг нельзя назвать уникальным: подобные образования правильной формы наблюдались ранее на канадском полуострове Гаспе и в штате Мэн, США.
Специалисты объясняют это интересное явление свойствами воды. Теплая вода менее плотная, чем холодная. Когда температура воды повышается, ее молекулы начинают перемещаться вверх. Если на поверхности есть не очень плотный кусок льда, частицы теплой воды начинают двигаться вокруг него вместе с течением, создавая вихрь, похожий на воду в сливном отверстии.

Водяной вихрь толкает ледяной покров по кругу, лед обтачивается четко по краю вихря. Это вызвано тем, что по краям поток сильнее, а вода — теплее. В результате получается довольно плотный ледяной диск, который вращается по кругу.

Ледяные круги образуются сравнительно редко, потому что условия должны быть идеальными: открытая вода, плавное течение переменной температуры и наличие тонкого льда.
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© CBC.ca

источник:  gismeteo.ua/
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