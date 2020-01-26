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25 января 20, 22:31
"Бангладеш – не Украина" - Помпео о новом скандале
Помпео
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Репортер Мэри Луиза Келли решила нарушить основные правила журналистики и порядочности, утверждает глава Госдепа

Госсекретарь США Майкл Помпео изложил свою версию скандала с журналисткой Национального общественного радио (National Public Radio, NPR) Мэри Луизой Келли. 

Об этом говорится в его комментарии, обнародованном на сайте Госдепа в субботу, 25 января.

"Репортер NPR Мэри Луиз Келли солгала мне дважды. Во-первых, в прошлом месяце, при подготовке нашего интервью, а затем еще раз вчера, согласившись провести нашу беседу после интервью без записи. Стыдно, что репортер решила нарушить основные правила журналистики и порядочности. Это еще один пример того, до чего дошли СМИ в попытке навредить президенту США Дональду Трампу и его администрации. Неудивительно, что американский народ не доверяет многим СМИ", – заявил Помпео.

Он также намекнул, что журналистка Келли не смогла верно показать Украину на карте мира после его просьбы об этом.

"Стоит отметить, что Бангладеш – это НЕ Украина", – добавил Помпео.

Ранее стало известно, Майк Помпео оказался в центре скандала из-за интервью радио NPR, после которого он якобы накричал на ведущую из-за ее вопросов об Украине. Об этом рассказала ведущая NPR Мэри Луиза Келли после инцидента. Также по ее словам, госсекретарь спросил, действительно ли она думает, что американцев волнует Украина и попросил показать страну на карте без названий государств.
bigmir.net
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