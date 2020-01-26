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26 января 20, 09:40
В забытом багаже в "Борисполе" нашли iPhone на 1,8 млн грн
багаж
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В забытом багаже в аэропорту "Борисполь" таможенники обнаружили 113 телефонов Apple iPhone и 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro на сумму 1,8 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни Гостаможслужбы.

Согласно информации таможенников, в пункте пропуска "Борисполь" после того как все пассажиры одного из авиарейсов из ОАЭ получили свой багаж, было найдено три дорожные чемодана, которые, согласно бирок, принадлежали двум гражданам этого рейса. Однако они уже покинули аэропорт, получив остаток багажа.

"При оформлении данных чемоданов в камеру хранения невостребованного багажа и было обнаружено всего 44 iPhone 11 в упаковке, 63 iPhone 10 без упаковки, 6 iPhone 8 без упаковки и 71 комплект наушников Air Pods Pro", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу.

О забытой технике их владельцы вспомнили только через несколько недель после возвращения из ОАЭ. Кроме того, на красном коридоре пассажиры задекларировали свои вещи из других чемоданов, кроме тех, в которых были телефоны с наушниками.

Сотрудники Киевской таможни составили соответствующие протоколы о нарушении таможенных правил. По решению суда телефоны и наушники изъяты.
censor.net.ua
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