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26 января 20, 10:12
Подборка фейков о коронавирусе
коронавирус
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В сети интернет есть много недостоверных видео и необоснованных заявлений о том, сколько людей пострадали

Вспышка коронавируса произошла в Ухане и распространилась на США, Францию, Канаду.

Издание BuzzFeed News составило список непроверенной информации.

1. Как сообщает Lead Stories, сайт Hal Turner Show привел ложные данные о том, сколько людей пострадали. На карантине не находится 23 млн человек и не 112 000 погибших.

2.  Информация в этом Twitter – ложь. Люди не умирают на улицах. Директор Всемирной организации здравоохранения не заявлял, что каждая страна сама за себя. 

3. Происхождение вируса связано с рынком морепродуктов и мяса в Ухане. Нет никаких доказательств того, что эти изображения связывают с коронавирусом. 

На фото подпись: девушка ест приготовленную летучую мышь

4. Действительно в 2015 году был подан патент на коронавирус. Его цель – потенциальная разработка вакцины, которая распространяется только на птичий штамм коронавируса, что поражает птиц.

5. Некоторые аккаунты полны страшилками из неизвестных источников информации.

6. История о детях, оставленных в аэропорту, широко распространилась в социальных сетях благодаря веб-сайту 9Gag. Однако это не подтвердил ни один достоверный источник.

На фото подпись: родители оставили больных детей в аэропорту и улетели из-за вспышки

В Украине зафиксированы три подозрения на новый коронавирус, два из них не подтвердились. 24 января сообщалось, что новый вирус был зафиксирован во Франции.
liga.net
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