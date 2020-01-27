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27 января 20, 12:01
На берег выбросило странное существо, похожее на мозг
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Житель американского штата Южная Каролина Александр Илг обнаружил на пляже Фолли Бич странный шар розового цвета, похожий на желе.

Как выяснили журналисты, свою находку он сфотографировал и поинтересовался у пользователей соцсети, что это может быть.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, по мнению подписчиков Александра, это могут быть сопли кита или мозг акулы. Однако после долгих обсуждений пользователи пришли к выводу, что на самом деле речь идет о представителе класса оболочников.


Известно, что эти организмы с мешковатыми телами, обитающие в морских водах, прикрепляются к причалам и судам и фильтруют воду для получения питательных веществ. При этом они могут быть разных расцветок, в том числе, розового, красного, зеленого и черного.
Fraza.ua
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