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28 января 20, 15:05
Телефонные мошенники украли у киевлянки 1 млн грн
мошенник
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Одного из преступников удалось задержать.

Мошенники в Киеве с помощью телефонных махинаций украли у женщины почти 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города Киева.

Мошенников было двое и работали они совместно.

“Установлено, что подозреваемый работал в паре с неустановленной следствием женщиной, которая и позвонила потерпевшей. Представившись ее дочерью, злоумышленница сообщила, что спровоцировала ДТП, в ходе которого пострадал человек, и во избежание наказания необходимо передать крупную сумму денег мужчине, который уже ждет у подъезда”, – говорится в сообщении.

Женщина собрала 39 тыс долларов и 100 евро и передала мошеннику.

Пока в прокуратуре не уточнили, удалось ли вернуть деньги киевлянке обратно, однако 23-летнего мошенника удалось задержать.

Напомним, каждый третий украинец сталкивался с мошенничеством в Интернете.
bigmir.net
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