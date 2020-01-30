Тайна "Котопакси": судно нашли в Бермудском треугольнике

Команда подводных исследователей и морских археологов обнаружила на дне в Бермудском треугольнике обломки затонувшего почти 100 лет назад пассажирского судна "Котопакси", чье исчезновение было окутано тайной. Об этом сообщает Fox News.





В конце ноября 1925 года пароход с грузом угля вышел из Чарльстона в направлении Кубы под командованием капитана В. Дж. Мейера, но так и не достиг пункта назначения.







