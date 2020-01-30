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30 января 20, 13:35
Британский батискаф врезался в «Титаник»
Титаник
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Британский подводный аппарат Triton стоимостью $35 млн столкнулся с «Титаником», покоящемся на дне Атлантического океана.

По данным СМИ, это произошло в июле прошлого года, однако американские власти засекретили информацию.

Как сообщает Telegraph, информацию о происшествии на этой неделе подтвердил руководитель первой за почти 15 лет экспедиции на «Титаник», организованной компанией EYOS Expeditions, Роб МакКаллум. Для этого они арендовали единственный в мире подводный аппарат, способный опускаться на глубину свыше 7000 метров, однако в результате «интенсивных и крайне непредсказуемых течений» пилот не справился с управлением и врезался в затонувший лайнер.

По его словам, в интересах науки участникам погружения пришлось вплотную приблизиться к «Титанику». «Однажды мы случайно соприкоснулись с ним, находясь возле пробоины с правого борта, это такой большой торчащий кусок обшивки. Впоследствии мы обнаружили пятно ржавчины на борту нашего аппарата», — рассказал МакКаллум, подчеркнув, что этот удар не мог нанести никакого ущерба, так как корпус «Тритона» сделан из стекловолокна.

Отметим, что эта история всплыла в процессе рассмотрения в суде вопроса о получении американской компанией RMS Titanic Inc разрешения на поднятие с затонувшего судна различных драгоценных артефактов, включая радиостанцию Marconi, описанную как «Голос Титаника».

Против этого выступает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, которое отвечает за защиту затонувших кораблей. Именно оно, как утверждается, в итоге засекретило информацию о прошлогоднем ЧП, так как в его результате судно могло пострадать. В частности, стало известно об исчезновении среди обломков знаменитой фаянсовой ванной из каюты капитана Смита. Это ослабляет позиции агентства в суде.

Пассажирский лайнер «Титаник» утонул 15 апреля 1912 года в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд в результате столкновения с айсбергом. Это был первый рейс судна, позиционировавшегося, как непотопляемое. В результате катастрофы погибли 1496 человек.

Сейчас обломки «Титаника» покоятся на глубине 3750 м. Впервые их обнаружила экспедиция Роберта Балларда в 1985 году.
Fraza.ua
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