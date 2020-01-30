Главе ФГИУ предложили $5 млн за назначение директора ОПЗ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачили "на горячем" трех человек во время передачи части взятки в размере 50 тысяч долларов председателю Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрию Сенниченко. Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.

Как установило следствие, задержанные предложили Сенниченко 5 млн долларов неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица.

"Назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления", — сообщили в НАБУ.

Задержанные планировали передавать взятку частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в 50 тысяч долларов их разоблачили детективы НАБУ.



