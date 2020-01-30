Главе ФГИУ предложили $5 млн за назначение директора ОПЗ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачили "на горячем" трех человек во время передачи части взятки в размере 50 тысяч долларов председателю Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрию Сенниченко. Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.
Как установило следствие, задержанные предложили Сенниченко 5 млн долларов неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица.
"Назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления", — сообщили в НАБУ.
Задержанные планировали передавать взятку частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в 50 тысяч долларов их разоблачили детективы НАБУ.
Напомним, 24 января 2020 года Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) владельца ресторанов Николая Синицу.
Ранее в Фонде государственного имущества назвали дату продажи Одесского припортового завода — это конец 2020 года.
А в начале августа 2019 года Одесский припортовый завод через более чем год простоя снова запустил производство аммиака и карбамида. Предприятие начало работу по договору переработки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг".