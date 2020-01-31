Чиновница, слышавшая разговор Зеленский-Трамп, увольняется

Дженнифер Уильямс, специальный советник вице-президента Майкла Пенса по делам Европы и России, увольняется на два месяца раньше, чем это планировалось. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Теперь она будет работать в Центральном командовании США, которое курирует американские войска на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Источник утверждает, что план увольнения Уильямс был составлен еще в сентябре. По его словам, она рано покидает офис вице-президента, чтобы пройти определенную подготовку перед работой в Центральном командовании. Однако информатор не оспаривает: роль Уильямс в саге об импичменте президента США Дональда Трампа повлияла на ее ранний уход.

25 июля 2019-го Уильямс присутствовала на телефонном разговоре между Трампом и президентом Владимиром Зеленским. Спустя час после беседы США заморозили военную помощь Украине.

По данным CNN она была обеспокоена тем, что услышала, но нет никаких cвидетельств того, что Уильямс поделился своими опасениями с начальством. Осенью она также давала показания в деле об импичменте Трампа.





СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. В результате скандал привел к объявлению импичмента Трампу Палатой представителей Конгресса США.

