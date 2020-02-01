Двое на авто пытались прорваться в особняк Трампа. Видео

Полиция США задержала двух человек, которые в штате Флорида пытались на внедорожнике заехать на территорию резиденции Мар-а-Лаго, принадлежащей президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает NBC Miami.





Отмечается, что черный внедорожник протаранил ограждение двух контрольно-пропускных пунктов, после чего охранники открыли огонь. Во внедорожнике полностью выбито заднее стекло и повреждено переднее.





Люди в автомобиле попытались скрыться с места происшествия. К преследованию был привлечен вертолет.





В конце концов, полиция задержала двух человек, которые находились во внедорожнике. Личности задержанных пока не разглашаются.





В видеосюжете говорится, что во внедорожнике находились две женщины.









Согласно графику, Дональд Трамп должен приехать в резиденцию Мар-а-Лаго сегодня.

