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1 февраля 20, 00:17
Двое на авто пытались прорваться в особняк Трампа. Видео
особняк Трампа
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Подозреваемые задержаны
Полиция США задержала двух человек, которые в штате Флорида пытались на внедорожнике заехать на территорию резиденции Мар-а-Лаго, принадлежащей президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает NBC Miami.

Отмечается, что черный внедорожник протаранил ограждение двух контрольно-пропускных пунктов, после чего охранники открыли огонь. Во внедорожнике полностью выбито заднее стекло и повреждено переднее.

Люди в автомобиле попытались скрыться с места происшествия. К преследованию был привлечен вертолет.

В конце концов, полиция задержала двух человек, которые находились во внедорожнике. Личности задержанных пока не разглашаются.

В видеосюжете говорится, что во внедорожнике находились две женщины.


Согласно графику, Дональд Трамп должен приехать в резиденцию Мар-а-Лаго сегодня.
liga.net
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