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17 апреля 20, 14:37
Радиоактивную древесину на Киевщине использовали как топливо
радиация
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В полицию поступила информация о том, что одно из обществ Иванковского района закупает древесину из Чернобыльской зоны, которая по загрязнению радионуклидами превышает установленные нормы.
В дальнейшем это сырье используется на теплоэлектростанции в качестве топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Работники следственного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса Украины.

По предварительной информации, в действиях должностных лиц Иванковской теплоэлектростанции возможны нарушения нормативно-правовых актов, ряда законов Украины, таких как "Об отходах", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", "Об охране окружающей природной среды".

В раках уголовного производства следователи полиции совместно с представителями других ведомств провели осмотр места происшествия во время которого изъяли образцы сырья, промышленных отходов и грунта.

По результатам экспертного исследования будет принято законное объективное и непредвзятое решение. Продолжается следствие.
censor.net.ua
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