Во двор медсестры на Киевщине бросили "коктейль Молотова"

В Киевской области во двор частного дома медсестры бросили бутылку с зажигательной смесью. В селе также распространили слухи, что она может быть заражена и должна оставаться в самоизоляции, сообщает в воскресенье, 19 апреля, ТСН.

По словам женщины, глава села посоветовал односельчанам держаться от нее подальше, поскольку ей якобы необходимо пройти самоизоляцию. Хотя должен был это делать ее бывший сожитель. Медсестра Елена Мищенко уверяет, что полностью здорова.

Медика работает младшей медицинской сестрой в реанимации столичной больницы. Живет в селе в Киевской области. По ее словам, накануне в ее двор прилетела бутылка с зажигательной смесью. "Под вечер бросили. Проехал мотоцикл. Я вышла и вижу, что лежит и тлеет", - вспоминает женщина.

Медсестра считает: причина в том, что глава села сообщил ее односельчанам будто то она должна пройти самоизоляцию, потому что может быть заражена коронавирусом.

"Меня не пускали в магазин, началась травля", - говорит она.

Ближайшая соседка Елены в покушении не верит. Говорит, что женщина придумывает. В полиции поясняют, что информация о необходимости пройти самоизоляцию конфиденциальная, а потому такие данные не разглашают.

Сейчас изучают детали происшествия. Елена ждет результат теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Зеленский анонсировал выплату долгов по зарплате медикам.

Напомним, что одна из больниц Киева прекратила прием пациентов. Из-за вспышки коронавируса среди медперсонала больница №6 перестала принимать новых пациентов.

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