Песня 99-летнего ветерана собрала £28 млн для врачей. Видео

В Великобритании 99-летний ветеран второй мировой войны капитан Том Мур, собравший для борющихся с коронавирусом врачей более £28 млн пожертвований, исполнил песню, которая возглавила в чарт синглов. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что капитан Мур стал старейшим артистом, занявшим первое место в британском чарте.
Том Мур объединился с певцом Майклом Боллом и хором медработников NHS Voices Of Care, чтобы выпустить кавер на песню You Never Never Walk Alone для продолжения сбора средств.
"Мои внуки не могут поверить, что я топ-чарт!" – сказал капитан Том.
Речь идет о песне You"ll Never Walk Alone (Ты никогда не будешь одинок). Это ремейк произведения американских композиторов Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II, написанного для мюзикла "Карусель" в 1945 году. Позже мелодия стала гимном английской команды "Ливерпуль".
В годы Второй мировой войны песня была очень популярной, потом ее забыли. Чарт iTunes композиция возглавила после того, как ее упомянула королева Елизавета II в своем воскресном телеобращении к британцам две недели назад. Монархиня тогда пообещала подданным, что после сложного этапа самоизоляции они вернутся к обычной жизни.
Том Мур, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как объявил сбор пожертвований на нужды Национальной службы здравоохранения Великобритании. Чтобы привлечь вниманию людей, он выложил в интернете фото, на котором обходит на ходунках свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир. Мужчина пообещал делать 100 кругов в день длиной 25 метров каждый, пока будут приходить средства. Примечательно, что 30 апреля ветерану исполнится 100 лет.
Ремейк You"ll Never Walk Alone Мур записал совместно с британским тенором Майклом Боллом. Эта композиция сумела обойти в чарте iTunes песню We'll meet again ("Мы встретимся вновь") 1939 года. Ее несколько дней назад перезаписала 103-летняя английская певица Вера Линн также для того, чтобы собрать деньги и помочь врачам.
Ветеран Томас Мур в ходе своей акции планировал собрать тысячу фунтов стерлингов, но размер пожертвований составил уже более 23 миллионов фунтов.
16 апреля сообщалось, что Том Мур, который запустил сбор денег для борющихся с коронавирусом британских медиков, собрал более 13£ млн.