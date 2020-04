Песня 99-летнего ветерана собрала £28 млн для врачей. Видео

В Великобритании 99-летний ветеран второй мировой войны капитан Том Мур, собравший для борющихся с коронавирусом врачей более £28 млн пожертвований, исполнил песню, которая возглавила в чарт синглов. Об этом сообщает BBC.





Отмечается, что капитан Мур стал старейшим артистом, занявшим первое место в британском чарте.





Том Мур объединился с певцом Майклом Боллом и хором медработников NHS Voices Of Care, чтобы выпустить кавер на песню You Never Never Walk Alone для продолжения сбора средств.





"Мои внуки не могут поверить, что я топ-чарт!" – сказал капитан Том.