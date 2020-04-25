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25 апреля 20, 12:15
Дубинский врет, отставки Сытника хочет Коломойский - Шабунин
Шабунин
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Подконтрольные Коломойскому депутаты собирают подписи для проведения внеочередной сессии, на которой хотят уволить Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Депутаты Коломойского собирают подписи для внеочередной сессии, чтобы уволить директора НАБУ. При этом Дубинский рассказывает, что МВФ и международники эту историю поддержат. Врет, конечно", — написал он.

По мнению Шабунина, увольнение директора НАБУ без аудита - "железобетонный способ сорвать сотрудничество с МВФ".

"Баканов не сможет бесконечно долго спасать олигарха от детективов детективов НАБУ. Поэтому Коломойскому надо как можно скорее заменить Сытника очередной Венедиктовой", — считает Шабунин.

Также на Цензор.НЕТ: Моей отставки хочет один олигарх, который организует мероприятия у НАБУ, парламента и Кабмина, - Сытник о резонансных делах

Ранее депутат "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что Международный валютный фонд и посольство США якобы поддерживают принятие законопроекта 3133, позволяющего уволить Артема Сытника с поста директора НАБУ.

Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

В феврале этого года группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

А после того, как в марте в парламенте было зарегистрировано несколько законопроектов, которыми предлагается увольнять директора НАБУ за совершение административного правонарушения, в ответ фракция "Голос" заявила о регистрации около десятка альтернативных документов. Ни один из них в повестку дня внеочередного заседания не включен.
censor.net.ua
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