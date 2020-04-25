Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.27
USD
27.10
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
25 апреля 20, 12:17
Канадский стрелок убил 23 чел. после бегства его девушки
полиция
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Полиция считает - именно это стало причиной самой кровавой бойни в истории Канады.

Мотивом массового убийства в провинции Новая Шотландия, которое стало крупнейшим в истории Канады, стал разрыв отношений убийцы с его девушкой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя канадской полиции.

51-летний Габриэль Вортман начал расстреливать людей, после бегства его девушки. По данным СМИ, мужчина напал на нее и связал, но ей удалось убежать. Полиция не исключает, что преступник заранее занимался планированием массового убийства. Однако "спусковым крючком" мог послужить именно инцидент с девушкой.

- Это было серьезное нападение, и этой женщине удалось сбежать, и это вполне могло послужить катализатором для начала цепочки событий, - заявил представитель Королевской канадской конной полиции Даррен Кэмпбелл.

В настоящее время пострадавшая восстанавливается после травм и дает показания полиции. ее имя не разглашается.

В ходе допроса выяснилось, что девушка покинула преступника в субботу вечером. Ночь она провела в густом лесу, окружающем деревушку Портапике в Новой Шотландии. Около 6:30 утра она позвонила по номеру экстренной помощи 911.

К тому времени Вортман убил 13 человек в Портапике. Одетый в полицейскую форму, и в машине, стилизованной под полицейскую, в воскресенье утром он убил еще девять человек. В тот же день он также застрелил случайно одну женщину, которая вышла на утреннюю прогулку.

- Я был офицером полиции уже почти 30 лет, и я не могу представить себе более ужасные обстоятельства, когда вы пытаетесь найти и нейтрализовать человека, похожего на вас, - сказал Кэмпбелл, имея в виду маскировку Вортмана под офицера полиции.

В первые часы после серии убийств сообщалось о 16 жертвах убийцы (сам он погиб в перестрелке с полицией). Однако впоследствии стало известно о новых эпизодах, и на данный момент количество убитых - 23, в том числе представитель полиции. Тела погибших обнаружили в 16 разных местах пяти населенных пунктов провинции Новая Шотландия.
kp.ua
Ещё по теме:
Двое на авто пытались прорваться в особняк Трампа. Видео
Составлен ТОП-10 мест для путешествий, где мало туристов
В Хмельницкой области открыли семенной завод
Самолет Air Canada приземлился в Торонто без колеса: видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Дубинский врет, отставки Сытника хочет Коломойский - Шабунин
noimageПесня 99-летнего ветерана собрала £28 млн для врачей. Видео
Лента новостей