Канадский стрелок убил 23 чел. после бегства его девушки

Мотивом массового убийства в провинции Новая Шотландия, которое стало крупнейшим в истории Канады, стал разрыв отношений убийцы с его девушкой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя канадской полиции.

51-летний Габриэль Вортман начал расстреливать людей, после бегства его девушки. По данным СМИ, мужчина напал на нее и связал, но ей удалось убежать. Полиция не исключает, что преступник заранее занимался планированием массового убийства. Однако "спусковым крючком" мог послужить именно инцидент с девушкой.

- Это было серьезное нападение, и этой женщине удалось сбежать, и это вполне могло послужить катализатором для начала цепочки событий, - заявил представитель Королевской канадской конной полиции Даррен Кэмпбелл.

В настоящее время пострадавшая восстанавливается после травм и дает показания полиции. ее имя не разглашается.

В ходе допроса выяснилось, что девушка покинула преступника в субботу вечером. Ночь она провела в густом лесу, окружающем деревушку Портапике в Новой Шотландии. Около 6:30 утра она позвонила по номеру экстренной помощи 911.

К тому времени Вортман убил 13 человек в Портапике. Одетый в полицейскую форму, и в машине, стилизованной под полицейскую, в воскресенье утром он убил еще девять человек. В тот же день он также застрелил случайно одну женщину, которая вышла на утреннюю прогулку.

- Я был офицером полиции уже почти 30 лет, и я не могу представить себе более ужасные обстоятельства, когда вы пытаетесь найти и нейтрализовать человека, похожего на вас, - сказал Кэмпбелл, имея в виду маскировку Вортмана под офицера полиции.

В первые часы после серии убийств сообщалось о 16 жертвах убийцы (сам он погиб в перестрелке с полицией). Однако впоследствии стало известно о новых эпизодах, и на данный момент количество убитых - 23, в том числе представитель полиции. Тела погибших обнаружили в 16 разных местах пяти населенных пунктов провинции Новая Шотландия.