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26 апреля 20, 12:25
Бунт в Черновицком СИЗО: новые подробности. 18+
сизо
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В следственном изоляторе произошел бунт из-за заключенного с коронавирусом, заключенные порезали себе вены.

В Черновицкий следственный изолятор доставили заключенного, у которого подтвердили COVID-19, из-за чего другие заключенные высказали возмущение, забаррикадировались и устроили бунт. В связи с этим Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила СИЗО для выяснения обстоятельств происшествия. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Вчера по моему поручению региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Черновицкой области Леонид Мельников осуществил внеплановый мониторинговый визит в государственное учреждение "Черновицкий следственный изолятор" с целью выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия, которое произошло в учреждении в ночь на 25 апреля. Во время визита установлено, что около 23 часов 24 апреля, заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО вновь прибывшего заключенного с подтвержденным диагнозом - коронавирусная болезнь COVID-19. По словам администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и баррикадировались", - написала Людмила Денисова.

Она отметила, что в результате этого, 25 апреля в 6:00 утра руководитель учреждения объявил сбор личного состава по тревоге. В 8:00, при смене дежурства, заключении с 3-х камер поступали персоналу препятствия и сопротивление при вхождении в помещения для проведения проверки.

"Поэтому к семи заключенным применена физическая сила, а одному из них - специальные средства (наручники). В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из заключенных имел венозное кровотечение", - добавила Людмила Денисова.

По ее словам, для оказания медицинской помощи заключенному вызвали карету скорой медицинской помощи, его вывезли за пределы СИЗО.

"Во время визита региональный представитель Уполномоченного пообщался с заключенными и персоналом учреждения, ознакомился со служебной и медицинской документацией, в том числе по применению к заключенным физической силы и специальных средств, а также оказания медицинской помощи", - написала Людмила Денисова.

Омбудсмен отметила, что сейчас в учреждении проводится служебная проверка. Проинформированы правоохранительные органы.

"Больной коронавирусной болезнью COVID-19 в настоящее время находится в отдельной камере, в изолированном блоке, предусмотренном для пребывания лиц с подозрениемзаболеванием коронавирус. Состояние его здоровья удовлетворительное. Ситуация в Черновицком СИЗО находится на моем личном контроле", - добавила Денисова.

Ранее СМИ сообщили, что заключенные в нескольких камерах в Черновицком СИЗО начали резать вены после того, как стало известно, что в учреждение поступил человек, зараженный коронавирусной инфекцией.

Фото см. здесь
Korrespondent
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