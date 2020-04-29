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28 апреля 20, 22:37
Полиция провела проверку в ресторане нардепа Тищенко
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Администратор ресторана написал объяснение и обязательство о запрете принимать посетителей в период карантина.

Правоохранители пришли с проверкой в киевский ресторан Велюр народного депутата от Слуги народа Николая Тищенко после выхода расследования о том, что заведение работает вопреки карантину в Украине. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киеве во вторник, 28 апреля.

Как рассказал сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигор, по прибытию администратор ресторана открыл двери и пустил полицейских внутрь.

"В заведении посетителей не было. Там находилось несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательство о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина", – сообщил он.



Накануне вышло журналистское расследование, в котором говорилось, что ресторан Велюр в центре Киева продолжает работать. Его посещают политики и бизнесмены. При этом в самом ресторане на попытку журналиста заказать столик ответили, что не работают.

Уже во вторник Тищенко заявил, что он устроил в ресторане свой штаб. Нардеп якобы встречается в заведении со своими помощниками и вместе они думают над тем, как лучше преобразовать Киев.
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Korrespondent
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