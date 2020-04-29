Полиция провела проверку в ресторане нардепа Тищенко

Правоохранители пришли с проверкой в киевский ресторан Велюр народного депутата от Слуги народа Николая Тищенко после выхода расследования о том, что заведение работает вопреки карантину в Украине. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киеве во вторник, 28 апреля.

Как рассказал сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигор, по прибытию администратор ресторана открыл двери и пустил полицейских внутрь.

"В заведении посетителей не было. Там находилось несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательство о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина", – сообщил он.









Накануне вышло журналистское расследование, в котором говорилось, что ресторан Велюр в центре Киева продолжает работать. Его посещают политики и бизнесмены. При этом в самом ресторане на попытку журналиста заказать столик ответили, что не работают.





Уже во вторник Тищенко заявил, что он устроил в ресторане свой штаб. Нардеп якобы встречается в заведении со своими помощниками и вместе они думают над тем, как лучше преобразовать Киев.



