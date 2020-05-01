Послушник лавры сжег себя заживо после теста на коронавирус

Так, послушник Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко сжёг себя заживо после того, как узнал о своем заражении коронавирусом.





Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Baza.





Отмечается, что Пелипенко попал в больницу с пневмонией ещё 16 апреля. Вскоре он получил подтверждённый тест на COVID-19.





После этого, в ночь с 23 на 24 апреля Дмитрий сбежал – через окно первого этажа больницы, вырвав москитную сетку.





Однако через несколько часов его снова привезли в больницу – но уже с 90% ожогов тела.





По словам очевидцев, он облился легковоспламеняющейся жидкостью, стоя на крыльце церкви – прямо на больничной территории. Сообщается, что Пелипенко вскоре умер.



