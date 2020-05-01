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1 мая 20, 21:04
Послушник лавры сжег себя заживо после теста на коронавирус
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Вопиющий случай произошел в России.
Так, послушник Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко сжёг себя заживо после того, как узнал о своем заражении коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

Отмечается, что Пелипенко попал в больницу с пневмонией ещё 16 апреля. Вскоре он получил подтверждённый тест на COVID-19.

После этого, в ночь с 23 на 24 апреля Дмитрий сбежал – через окно первого этажа больницы, вырвав москитную сетку.

Однако через несколько часов его снова привезли в больницу – но уже с 90% ожогов тела.

По словам очевидцев, он облился легковоспламеняющейся жидкостью, стоя на крыльце церкви – прямо на больничной территории. Сообщается, что Пелипенко вскоре умер.

источник: /uatelegraph.com/
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