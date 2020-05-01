Украинка с собачкой вернулась из Уханя в Херсон. фото

Модель Анастасия Зинченко, известная также в соцсетях как "девушка с собачкой" из Уханя, вернулась в Украину, в родной Херсон. Об этом сама Анастасия написала 1 мая в Instagram.

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Доставить девушку домой порывались и Владимир Зеленский, и донецкий "Шахтер", но потом порывы как-то поутихли. И Настя тихо и без информационного шума приехала в конце концов на родину своими силами.

- Когда придёт время и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой. Всем хороших майских праздников, - написала девушка, сфотографировавшись без маски, но с собакой, на фоне стеллы "Херсон"









В комментариях Настю поздравляют с тем, что все хорошо закончилось и она, наконец, дома. но есть и критические замечания: девушку спрашивают, почему она без маски и прошла ли обязательную самоизоляцию после приезда.

Третьи пишут, что ситуация с коронавирусом в Китае сейчас безопаснее, чем в Украине - стоило ли ехать? Также девушку просят рассказать, помог ли ей каким-нибудь образом Зеленский, государство или донецкий "Шахтер".

- О, теперь на фотках можно будет видеть мусор, - заметил кто-то разницу между херсонскими и китайскими улицами.





Но Настя пока не отвечает на вопросы, а наслаждается возвращением домой. Девушка в сторис написала, что обещала своей бабушке, что на ее день рождения будет с ней. И вот - сдержала обещание.











ИСТОРИЯ ВОПРОСА

История Анастасии Зинченко прогремела в феврале, когда девушка не улетела из Китая из-за любимого шпица. Посольство, организовавшее эвакуацию, не хотело перевозить собаку, а лететь без Мишеля не хотела Анастасия. Аргумент был - эвакуация с животными ставит под угрозу эпидемиологическую безопасность в стране. Анастасия отказалась улетать без собаки.





Поэтому 20 февраля в Украину из Китая прибыл самолет с 72 эвакуированными пассажирами, среди которых девушки не было. История всколыхнула соцсети, Анастасии лично звонил Зеленский и обещал помочь, но ситуация так и не разрешилась. Вдобавок Украина 2 марта ввела запрет на ввоз домашних животных из Китая, что поставило крест на надеждах Зинченко. Впоследствии в Ухане она снова оказалась на карантине, и писала в соцсетях, что эта ситуация ее изматывает.