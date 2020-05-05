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4 мая 20, 21:00
Во Львове в посылке сдетонировала граната РГД-5. ФОТО
Новая почта
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В отделении "Новой почты" во Львове взорвалась учебная граната РГД-5, которую прислали в посылке из Харькова.
В отделении "Новой почты" во Львове взорвалась учебная граната РГД-5, которую прислали в посылке из Харькова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Информация в правоохранительные органы поступила в 17:30. Боеприпас взорвался во время осмотра товара.

"При получении посылки сдетонировала предварительно учебная граната РГД-5. В помещении на этот момент было пять человек. Людей эвакуировали, помещение почты закрыли. Пострадавших нет", - рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

Как пояснили правоохранители, учебная граната при детонации издает лишь незначительный звук. Взрыва как такового не происходит.

На месте работают взрывотехники. Учебный боеприпас забрали на экспертизу.

Посылка поступила из Харькова, в ней были макеты двух учебных гранат.
censor.net.ua
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