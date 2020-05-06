Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.05
USD
26.87
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
6 мая 20, 20:34
ВСША убили ученого, работавшего с COVID-19
Бин Лю
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли у него в доме. Полиция также обнаружила тело его вероятного убийцы, который, предположительно, покончил с собой.

В США ученого из Университета Питтсбурга, исследовавшего коронавирусную инфекцию, нашли мертвым. Об этом сообщает журнал People в среду, 6 мая.

Полиция обнаружила тело 37-летнего Бин Лю в субботу. На теле были обнаружены огнестрельные ранения в голову, шею, торс и конечности.

Предполагаемым убийцей оказался 46-летний Хао Гу. Его также нашли мертвым - полицейские предполагают, что он покончил с собой в машине. У него было огнестрельное ранение головы, которое он предположительно нанес себе сам. Мужчины были знакомы.

В последующем полиция заявила, что инцидент был "результатом продолжительного спора относительно любовного партнера".

"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", - заявили коллеги ученого.

Напомним, что ранее в США охранника магазина застрелили за отказ пустить девочку без маски. После того, как мать с девочкой ушли, к магазину пришли отец и старший брат ребенка, которые убили "обидчика".

Также сообщалось, что итальянец убил свою девушку, заподозрив у нее COVID-19. Итальянец расправился со своей девушкой, учившейся на врача. Он решил, что она заразила его смертельной инфекцией. Их тесты были отрицательными.
Korrespondent
Ещё по теме:
Коронавирус: В Киеве введены дополнительные ограничения
Уляна Супрун дала советы, как защититься от коронавируса
Как вашим пожилым близким пережить эпидемию? Советы Супрун
Заробитчанин праздновал возвращение:Теперь там вспышка COVID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Освобожденного в ходе обмена 16 апреля отправили в СИЗО
noimageНа Николаевщине в подростка ударила молния: он скончался
Лента новостей