ВСША убили ученого, работавшего с COVID-19

В США ученого из Университета Питтсбурга, исследовавшего коронавирусную инфекцию, нашли мертвым. Об этом сообщает журнал People в среду, 6 мая.

Полиция обнаружила тело 37-летнего Бин Лю в субботу. На теле были обнаружены огнестрельные ранения в голову, шею, торс и конечности.

Предполагаемым убийцей оказался 46-летний Хао Гу. Его также нашли мертвым - полицейские предполагают, что он покончил с собой в машине. У него было огнестрельное ранение головы, которое он предположительно нанес себе сам. Мужчины были знакомы.

В последующем полиция заявила, что инцидент был "результатом продолжительного спора относительно любовного партнера".

"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", - заявили коллеги ученого.

Напомним, что ранее в США охранника магазина застрелили за отказ пустить девочку без маски. После того, как мать с девочкой ушли, к магазину пришли отец и старший брат ребенка, которые убили "обидчика".

Также сообщалось, что итальянец убил свою девушку, заподозрив у нее COVID-19. Итальянец расправился со своей девушкой, учившейся на врача. Он решил, что она заразила его смертельной инфекцией. Их тесты были отрицательными.