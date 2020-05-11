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11 мая 20, 09:24
В Африке один человек заразил более 500 работников завода
Карантин
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Всего в Гане 4263 случаев коронавируса, 534 из которых - на рыбоперерабатывающем заводе.

В ганском городе Тема работник рыбоперерабатывающего завода заразил 533 коллег, сообщил президент страны Нана Акуфо-Аддо, пишет Reuters.

"Все 533 рабочих были заражены одним человеком", - сказал он.

Президент добавил, что "нашей стратегии агрессивного отслеживания (людей, которые общались с больным - ред), тестирования - наш самый надежный способ искоренить вирус".

На данный момент в Гане 4263 заразившихся коронавирусом, 22 человека умерли, 378 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Днепре пенсионерка заразила коронавирусом по меньшей мере 35 человек.

 
Korrespondent
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