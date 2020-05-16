Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
28.84
USD
26.61
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
16 мая 20, 15:58
Бабушка прошла 300 км пешком, чтобы добраться до Киева
бабушка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
67-летнюю женщину, идущую вдоль дороги, заметили полицейские Борисполя.

14 мая патрульные в Борисполе увидели на дороге пожилую женщину, которая поздней ночью шла по обочине автодороги Киев - Харьков - Довжанский. О том, что бредет грустная и растерянная 67-летняя бабушка, правоохранителям рассказали очевидцы.

Уже на остановке общественного транспорта "Журавка" патрульные ее увидели. Женщина объяснила, что из-за карантина транспорт не ездит, а ей срочно нужно было добраться из Полтавы в Киев.

Во время общения женщина чувствовала себя хорошо и медицинской помощи не нуждалась. Инспекторы нашли водителя, которой согласился доставить женщину к месту назначения.


Ранее сообщалось, что ночью 20 апреля в Киеве патрульные заметили женщину, которая одиноко брела. На ее одежде были следы крови, а голова - перевязана. Оказалось, что 68-летняя киевлянка несколько дней находилась в больнице: ее сбила машина. А после выписки домой ей пришлось идти 15 километров. У старушки не было денег на такси, а родственники живут в другой области. Патрульные решили отвезти ее домой.
kp.ua
Ещё по теме:
Ринок нерухомості:Чому в Україні процвітають квартирні афери
Как в списке на обмен пленных оказался уголовник
В КГГА назвали рынки, которым разрешили открыться с 10 мая
В Киеве 66 случаев COVID-19 за сутки
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ФОТОжабы: План выхода из карантина, прогулка Президента
Лента новостей