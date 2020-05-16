Бабушка прошла 300 км пешком, чтобы добраться до Киева

14 мая патрульные в Борисполе увидели на дороге пожилую женщину, которая поздней ночью шла по обочине автодороги Киев - Харьков - Довжанский. О том, что бредет грустная и растерянная 67-летняя бабушка, правоохранителям рассказали очевидцы.

Уже на остановке общественного транспорта "Журавка" патрульные ее увидели. Женщина объяснила, что из-за карантина транспорт не ездит, а ей срочно нужно было добраться из Полтавы в Киев.

Во время общения женщина чувствовала себя хорошо и медицинской помощи не нуждалась. Инспекторы нашли водителя, которой согласился доставить женщину к месту назначения.





Ранее сообщалось, что ночью 20 апреля в Киеве патрульные заметили женщину, которая одиноко брела. На ее одежде были следы крови, а голова - перевязана. Оказалось, что 68-летняя киевлянка несколько дней находилась в больнице: ее сбила машина. А после выписки домой ей пришлось идти 15 километров. У старушки не было денег на такси, а родственники живут в другой области. Патрульные решили отвезти ее домой.