В Днепре на стадо коз надели защитные маски. Фото

В районе Игрень в Днепре фермер надел на стадо коз защитные маски. Фотографии появились в местной Facebook-группе в понедельник, 18 мая.

Пользователи предположили, что так делают для того, чтобы козы не объедали чужие деревья и траву. Другие комментаторы шутили про коронавирус и масочный режим на карантине.













Напомним, что ранее на въезде в Киев Олимпийский мишка "надел" медицинскую маску. Курьезное фото опубликовали в соцсети. На нем запечатлен олимпийский мишка, стоящий на въезде в Киев. Фигура - в медицинской маске.







Также сообщалось, что опыты на хомяках доказали эффективность масок. Ученые разместили маски между клетками со здоровыми грызунами и зараженными, и запустили намеренную циркуляцию воздуха.