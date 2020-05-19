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18 мая 20, 21:17
В Днепре на стадо коз надели защитные маски. Фото
козы
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Фотографию стада опубликовали в местной группе в соцсетях
Пользователи предположили, что такая мера призвана защитить чужие деревья и траву.

В районе Игрень в Днепре фермер надел на стадо коз защитные маски. Фотографии появились в местной Facebook-группе в понедельник, 18 мая.

Пользователи предположили, что так делают для того, чтобы козы не объедали чужие деревья и траву. Другие комментаторы шутили про коронавирус и масочный режим на карантине.

 





Напомним, что ранее на въезде в Киев Олимпийский мишка "надел" медицинскую маску. Курьезное фото опубликовали в соцсети. На нем запечатлен олимпийский мишка, стоящий на въезде в Киев. Фигура - в медицинской маске.

Также сообщалось, что опыты на хомяках доказали эффективность масок. Ученые разместили маски между клетками со здоровыми грызунами и зараженными, и запустили намеренную циркуляцию воздуха.
Korrespondent
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