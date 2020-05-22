Массовое убийство на Житомирщине: подробности

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал подробности массового убийства на Житомирщине, когда были расстреляны семь человек, об этом чиновник сообщил в Facebook.

По словам замминистра, в лесах на берегу ставка в районе села Новоселица (Попельнянский район) отдыхала компания киевлян, которые ранее не раз собирались там для рыбалки.

"Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р. После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка. Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ", - написал Геращенко.

Сообщается, что сначала мужчина убил двоих человек, что оставались рядом с ним. Затем он начал расстреливать шестерых спящих. Всего насчитали семь жертв.

Подозреваемого в убийстве задержали, он находится под стражей.

"Ружьё, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято. Задержанный будет направлен на судебно психиатрическую экспертизу, после чего суд решит вменяемый он или нет. Думаю, что суд не будет иметь другого решения, как пожизненное лишение свободы для человека, лишившего жизни семерых", - написал замглавы МВД.









Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7







