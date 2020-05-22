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22 мая 20, 21:11
Судья ВС отстранен от работы за вождение в пьяном виде
суд
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Еще один судья, отстраненный за пьяное вождение, работает в Пятом апелляционном административном суде.

Двух судей отстранили от осуществления правосудия из-за вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 22 мая.

Высший совет правосудия передает, что судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Валентин Сердюк временно отстранен по решению дисциплинарной палаты ВСП.

Как пояснили в совете, судья Сердюк 2 марта 2019 года управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, от прохождения теста на алкоголь отказался. Судью оштрафовали на 10 тысяч гривен, и он был лишен права управлять автомобилем сроком на год.

Кроме того, от осуществления правосудия отстранен судья Пятого апелляционного административного суда Дмитрий Запорожан. Мужчина также совершил административное правонарушения: 25 января 2019 года в Одессе, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, наехал на припаркованный автомобиль и скрылся с места происшествия.

На камеру был зафиксирован разговор патрульного с судьей, в котором последний позволил себе нецензурные высказывания.

Отмечается, что срок действия отстранения судей - до принятия ВСП решения об их увольнении с должности или отмены решения дисциплинарной палаты.

Напомним, что ранее судью на Донбассе задержали за подделку документов. Судья использовала фальшивый паспорт, чтобы скрыть факт проживания на временно оккупированной территории.
Korrespondent
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