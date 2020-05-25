Биофизик назвал препарат для лечения COVID-19 фуфломицином

Как заявил Семен Есилевский, доктор физико-математических наук по специальности "биофизика", ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, препарат "Амизон" производства Фармак уже более двадцати лет пытаются "пиарить" на постсоветском пространстве как эффективное противовирусное средство. Между тем, по словам эксперта, он даже грипп не лечит.

"Его пытаются применять против гриппа уже десятилетиями, но никакого значимого эффекта от него нет", - пишет ученый.

Эмоциональная реакция Есилевского связана с недавней инициативой Минздрава провести исследования"Амизона" на больных коронавирусом в украинских больницах.

Эксперт указывает на тот факт, что препарат Фармака до сих пор, несмотря на его длинную историю, не прошёл независимых исследований.

"Если некий доморощенный препарат существует уже десятилетиями, давно одобрен к применению в местечковых протоколах, но за все это время так и не был по-человечески исследован с публикациями в приличных журналах и с нормальными клиническими испытаниями, то это практически гарантированно фуфломицин", - пишет Есилевский.

Те исследования, на которые ссылается сам производитель, проводились им же. Да сам принцип исследований у эксперта вызывает вопросы.

"Это исследование in vitro на клеточной культуре. В пробирке противовирусную активность оказывает практически что угодно, но 99.99% из этого чего угодно на уровне целого организма потом не работает", - объясняет доктор наук.

Исходя из этого, Есилевский приходит к выводу, что "производителю жалко просто выкинуть бесполезный препарат - это ведь потеря немалых денег на его сбыте. Поэтому предпринимаются героические попытки как-то оправдать его существование".

Недавно сообщалось, что "Амизон" не проходил сертификации за рубежом и не одобрен ВОЗ, тем более в качестве средства для борьбы с коронавирусом.