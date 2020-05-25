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25 мая 20, 13:25
Под Киевом двое полицейских избили и изнасиловали девушку
полиция
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В Киевской области два копа задержаны по подозрению в изнасиловании женщины. Все их подразделение расформировано.

Внутренняя безопасность Национальной полиции Украины задержала двоих полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины. Полицейских задержали, их подразделение расформировано, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отметили в ведомстве, девушка 1994 года рождения сообщила в полицию об избиении и изнасиловании полицейскими. Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции после проверки подтвердили причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Полицейские задержаны, они находятся в изоляторе временного содержания. Начато уголовное производство.

В связи с этим, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил их, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлицкого ВП.
Fraza.ua
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