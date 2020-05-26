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26 мая 20, 16:37
Мужчина пытался спрыгнуть с моста на станции метро Днепр
метро Днепр
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Мужчину спасли полицейский и сотрудница метрополитена - они схватили его за одежду и сняли с перил.

В Киеве мужчина пытался спрыгнуть с парапета на остановке Днепр и покончить с собой. Об этом сообщает пресс-служба полиции столица во вторник, 26 мая.

"Киевлянин пытался покончить с жизнью, спрыгнув с парапета на проезжую часть. Благодаря оперативному реагированию полицейского и дежурной по станции, мужчину удалось спасти", - сказано в сообщении.

По словам правоохранителя Вадима Полищука, который спас мужчину, "незнакомец перебросил за ограждение одну ногу и пытался прыгнуть". Инцидент произошел накануне.

"Я начал разговаривать и медленно приближаться к нему, а затем вместе с дежурной по станции схватил его за одежду, снял с перил и держал до приезда врачей", - сказал Полищук.

Сам пострадавший признался правоохранителям, что хотел покончить с собой из-за семейных трудностей. Теперь мужчина находится в лечебном учреждении. Полицейские выясняют все обстоятельства и мотивы совершенного.
Korrespondent
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