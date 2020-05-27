В Черкасской области полицейские пытали мужчину на кладбище

В Черкасской области будут судить двух полицейских, которые подозреваются в пытках человека. В сентябре 2019 года они вывезли мужчину на кладбище, где требовали с него деньги за закрытие против него уголовного дела в преступлениях, которые потерпевший не совершал. Об этом сообщили в ГБР.

- Правоохранители обвиняются в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, превышении власти или служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и вымогательстве неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), - отметили в Госбюро расследований.

Следствием установлено, что в сентябре 2019 полицейские задержали одного из местных жителей за якобы совершение уголовного преступления. Завладев имуществом гражданина и используя наручники, правоохранители отвезли пострадавшего на местное кладбище, где начали его бить и требовать деньги за не привлечение его к уголовной ответственности за преступление, которого он не совершал.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В последнее время громкие дела с участием правоохранителей стали больше освещаться на сайтах ГБР, Генпрокуратуры и Нацполиции. Только вчера, 25 мая, по делу об избиении и изнасиловании девушки 1994 года рождения и пытках мужчины в отделе полиции под Киевом, задержали двух полицейских. После “допроса” в деле о краже, которую девушка из неблагополучной семьи не совершала, ей пришлось обратиться в больницу. Медики подтвердили факт изнасилования и избиения. Девушке и мужчине надевали на голову противогаз и делали “слоника”, перекрывая доступ к кислороду и избивая по голове. Также полицейские в это время стреляли над головой своих жертв и угрожали изнасилованием мужчине, но не сделали этого.