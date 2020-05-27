В центре Киева произошла стрельба. Один человек ранен

Злоумышленники сожгли автомобиль, на котором скрылись с места обстрела.

Во вторник, 26 мая, вечером в самом центре Киева произошло вооруженное нападение на мужчину. В потерпевшего выстрелили неизвестные, после чего они скрылись на автомобиле, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«В Печерском районе Киева во вторник вечером неизвестные стреляли в мужчину и скрылись на автомобиле, который потом подожгли. Потерпевший с ранениями госпитализирован», — отметили в ведомстве.

Правоохранители уточнили, что в 18.20 поступило сообщение по 102 о том, что по ул. Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину.

«37-летний потерпевший с огнестрельными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.