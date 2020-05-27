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27 мая 20, 18:53
Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире
Геннадий Москаль
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Во время прямого эфира на одном из украинских телеканалов Геннадию Москалю стало плохо, телепередачу остановили.

Во время участия в передаче Украинский формат на телеканале NewsOne у Геннадию Москалю стало плохо.

Когда в студии началось обсуждение, Москаль сначала с трудом отвечал, а после замолчал.

"Извините, пожалуйста, у нас гостю плохо", - сказал ведущий Вячеслав Пиховшек.

На видео видно, что Москаль, во время участия в передаче начал шататься и у него стали закатываться глаза.

Новость дополняется...


Напомним, в декабре прошлого года Геннадию Москалю исполнилось 69 лет. Он был народным депутатом двух созывов, был председателем Закарпатской ОГА с 15 июля 2015 по 11 июня 2019 года.
Korrespondent
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