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1 июня 20, 14:57
В Киеве мужчина угрожает взорвать мост Метро. Фото, видео
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Столичные полицейские из-за угрозы взрыва перекрыли с обеих сторон въезд на мост Метро. В городе введена операция Гром.
В понедельник, 1 июня, полиция перекрыла с обеих сторон въезд на мост Метро. По предварительным данный неизвестный угрожает взорвать мост.

Движение и поездов, и машин на мосту перекрыто, там находится несколько отрядов полиции. На месте также находятся спасатели и машина "скорой" помощи".



Киев Оперативный сообщает, что причиной блокировки моста стало анонимное сообщение о минировании моста. В городе введена операция Гром. 

Очевидцы сообщают, что на мосту находится неизвестный, который угрожает взорвать мост.



Также сообщается, что в связи с сообщением о минировании моста Метро, красная линия метро работает от станции Академгородок до станции Арсенальная и от станции Лесная до станции Дарница. 


Источник: korrespondent.net
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