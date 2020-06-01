В Киеве мужчина угрожает взорвать мост Метро. Фото, видео

В понедельник, 1 июня, полиция перекрыла с обеих сторон въезд на мост Метро. По предварительным данный неизвестный угрожает взорвать мост.





Движение и поездов, и машин на мосту перекрыто, там находится несколько отрядов полиции. На месте также находятся спасатели и машина "скорой" помощи".













Киев Оперативный сообщает, что причиной блокировки моста стало анонимное сообщение о минировании моста. В городе введена операция Гром.





Очевидцы сообщают, что на мосту находится неизвестный, который угрожает взорвать мост.













Также сообщается, что в связи с сообщением о минировании моста Метро, красная линия метро работает от станции Академгородок до станции Арсенальная и от станции Лесная до станции Дарница.







