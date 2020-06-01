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1 июня 20, 16:14
Появилось видео задержания мужчины на мосту Метро в Киеве
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Мужчина, угрожавший взорвать мост метро в Киеве задержан в ходе спецоперации правоохранителей. Его мотивы остаются неизвестными.

Столичные полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве. Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции на своем канале в Telegram, это произошло в 15:20.

Скриншот сообщения Патрульной полиции о задержании минера в Киеве

Видео задержания публикуют соцсети
Fraza.ua
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