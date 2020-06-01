Столичные полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве. Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции на своем канале в Telegram, это произошло в 15:20.
Видео задержания публикуют соцсети
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Появилось видео задержания мужчины на мосту Метро в Киеве
Столичные полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве. Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции на своем канале в Telegram, это произошло в 15:20.
Видео задержания публикуют соцсети
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