Возле Рады провалился асфальт. ФОТО

Как информмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КП ДЭУ Печерского района КК "Киевавтодор" в Facebook.

"В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП "ДЭУ Печерского района" коммунальной корпорации "Киевавтодор" было обнаружено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20. В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия", - сказано в сообщении.

Сейчас балансодержатель инженерных сетей проинформирован, планируются ремонтные работы по ликвидации данной ситуации.