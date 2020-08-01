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29 июля 20, 11:37
Возле Рады провалился асфальт. ФОТО
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Очередная авария на инженерных сетях АО "АК" Киевводоканал "привела к повреждению дорожного покрытия
Очередная авария на инженерных сетях АО "АК" Киевводоканал "привела к повреждению дорожного покрытия на углу ул. Михаила Грушевского и ул. Шелковичной.

Как информмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КП ДЭУ Печерского района КК "Киевавтодор" в Facebook.

"В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП "ДЭУ Печерского района" коммунальной корпорации "Киевавтодор" было обнаружено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20. В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия", - сказано в сообщении.

Сейчас балансодержатель инженерных сетей проинформирован, планируются ремонтные работы по ликвидации данной ситуации.


Фото: Киевавтодор/Facebook
censor.net.ua
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