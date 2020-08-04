Киевского террориста обезвредили. Видео захвата

Сотрудники СБУ захватили террориста, который грозился взорвать отделение «Универсал Банка», расположенное в киевском бизнес-центре «Леонардо». Об этом сообщает Фраза.юа.

До этого журналисты зашли в захваченное отделение банка и даже говорили с преступником. Он рассказывал, что всех политиков нужно пересажать.

По информации здания, с Керимовым разговаривала женщина-переговорщик, в этот момент в помещение зашли силовики, им удалось быстро стянуть с ноги мужчины веревку, которая, по его словам, была связана с бомбой.

Стоит отметить, что, несмотря на угрозу взрыва, зайти внутрь бизнес-центра «Леонардо» можно было вполне спокойно.

Работники офисов рассказали, что насильно из здания их не эвакуировали. «Многие офисы сами приняли решение эвакуироваться», — сказала сотрудница одного из офисов.





Напомним, сегодня, 3 августа, в отделение АО «Универсал Банк», который находится в бизнес-центре «Леонардо» на углу улиц Владимирской и Хмельницкого, зашел неизвестный мужчина возрастом до 35 лет, который сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.



