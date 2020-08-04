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3 августа 20, 16:02
Киевского террориста обезвредили. Видео захвата
террорист
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Сотрудники СБУ задержали злоумышленника, который грозился взорвать отделение «Универсал Банка» в бизнес-центре в самом сердце Киева.

Сотрудники СБУ захватили террориста, который грозился взорвать отделение «Универсал Банка», расположенное в киевском бизнес-центре «Леонардо». Об этом сообщает Фраза.юа.

До этого журналисты зашли в захваченное отделение банка и даже говорили с преступником. Он рассказывал, что всех политиков нужно пересажать.

По информации здания, с Керимовым разговаривала женщина-переговорщик, в этот момент в помещение зашли силовики, им удалось быстро стянуть с ноги мужчины веревку, которая, по его словам, была связана с бомбой.

Стоит отметить, что, несмотря на угрозу взрыва, зайти внутрь бизнес-центра «Леонардо» можно было вполне спокойно.

Работники офисов рассказали, что насильно из здания их не эвакуировали. «Многие офисы сами приняли решение эвакуироваться», — сказала сотрудница одного из офисов.


Напомним, сегодня, 3 августа, в отделение АО «Универсал Банк», который находится в бизнес-центре «Леонардо» на углу улиц Владимирской и Хмельницкого, зашел неизвестный мужчина возрастом до 35 лет, который сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

К бизнес-центру «Леонардо» стянули военную технику.

Тем временем заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook Геращенко написал, что мужчина, который захватил банк в Киеве, является 32-летним гражданином Узбекистана, его зовут Сухроб Каримов.

Кроме того, Геращенко сообщил, что террорист привязал к своей ноге шнурок, который ведет к рюкзаку, где предположительно находится бомба.

По словам замминистра, на месте был создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции СБУ «Бумеранг». Руководство операции взяло на себя СБУ.



Подробности читайте на Фразе: https://fraza.com/video/292492-nazvano-imja-zloumyshlennika-zahvativshego-bank-v-tsentre-kieva-na-mesto-stjagivajut-voennuju-tehniku
Fraza.ua
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