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8 августа 20, 14:09
На Одесчине оборвался лифт с ребенком
шахта лифта
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Лифт оборвался с 8-го этажа и совершил аварийное торможение на 3-м. О состоянии ребенка не сообщается.

В Черноморске Одесской области в жилом доме оборвался лифт с ребенком внутри, сообщает пресс-служба местного управления ГСЧС в субботу, 8 августа.

"8 августа в 7:16 поступило сообщение о том, что в жилом доме оборвался лифт. По прибытию на место вызова спасатели установили, что в 9-ти этажном жилом доме оборвался лифт с 8-го этажа и совершил аварийное торможение на 3-м, в котором находилась ребенок", - говорится в сообщении.

С помощью шансового инструмента спасатели открыли двери лифта, ребенка, ориентировочно 10 лет, спасли и передали родителям.

Обстоятельства происшествия и личные данные ребенка устанавливаются.
Korrespondent
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