На Одесчине оборвался лифт с ребенком

В Черноморске Одесской области в жилом доме оборвался лифт с ребенком внутри, сообщает пресс-служба местного управления ГСЧС в субботу, 8 августа.

"8 августа в 7:16 поступило сообщение о том, что в жилом доме оборвался лифт. По прибытию на место вызова спасатели установили, что в 9-ти этажном жилом доме оборвался лифт с 8-го этажа и совершил аварийное торможение на 3-м, в котором находилась ребенок", - говорится в сообщении.





С помощью шансового инструмента спасатели открыли двери лифта, ребенка, ориентировочно 10 лет, спасли и передали родителям.





Обстоятельства происшествия и личные данные ребенка устанавливаются.