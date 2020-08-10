Американцев пугают загадочные посылки из Китая

Жители штата Нью-Йорк пожаловались местной радиостанции на таинственные упаковки с масками и другими товарами, доставленными из Китая.

Как сообщает «Фраза» , среди них пакеты с семенами, поддельные солнцезащитные очки Rayban и свистки.

Как рассказал Доун Проктор из деревни Эндикотт, в его посылке из Китая оказались грязные носки. «Никакого чека, никакой записки. Носки выглядели так, будто их уже кто-то носил. Мы посмеялись и выбросили их в мусорное ведро. Все это очень странно», — рассказал американиец.

Келли Литти в прошлом месяце получила по почте упаковку медицинских масок, хотя абсолютно уверена, что не заказывала их. «На масках указана страна изготовления — Китай», — сказала Келли, добавив, что она не может найти объяснения случившемуся.

Фейт Танкерсли, которому пришла посылка с поддельными солнцезащитными очками не считает, что «люди посылают это из добрых побуждений». «Я боюсь, что в этом может таиться нечто вредоносное», — заключил американец.