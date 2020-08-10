Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.43
USD
27.59
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
8 августа 20, 14:23
Американцев пугают загадочные посылки из Китая
посілки из Китая
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Жители Соединенных Штатов Америки сообщают о загадочных посылках, приходящих из Китая.

Жители штата Нью-Йорк пожаловались местной радиостанции на таинственные упаковки с масками и другими товарами, доставленными из Китая.

Как сообщает «Фраза», среди них пакеты с семенами, поддельные солнцезащитные очки Rayban и свистки.

Как рассказал Доун Проктор из деревни Эндикотт, в его посылке из Китая оказались грязные носки. «Никакого чека, никакой записки. Носки выглядели так, будто их уже кто-то носил. Мы посмеялись и выбросили их в мусорное ведро. Все это очень странно», — рассказал американиец.

Келли Литти в прошлом месяце получила по почте упаковку медицинских масок, хотя абсолютно уверена, что не заказывала их. «На масках указана страна изготовления — Китай», — сказала Келли, добавив, что она не может найти объяснения случившемуся.

Фейт Танкерсли, которому пришла посылка с поддельными солнцезащитными очками не считает, что «люди посылают это из добрых побуждений». «Я боюсь, что в этом может таиться нечто вредоносное», — заключил американец.
Fraza.ua
Ещё по теме:
Почему Меркель не поедет к Трампу на саммит G7?
Назван регион с самым чистым воздухом на планете
Чем убежище Черчилля отличалось от бункера Гитлера?
Как открываются границы для украинцев?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через: