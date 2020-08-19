Под Киевом горела машина программы "Схемы". ФОТО

В Броварах в Киевской области посреди ночи подожгли машину съемочной группы программы Схемы: коррупция в деталях. Об этом заявил журналист Михаил Ткач в Facebook в понедельник, 18 августа.

Как отметил Ткач, последний материал с этой машиной снимали для выпуска программы о первых лицах государства, которые нарушают ПДД.





"Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало у дома, где живет водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?", - написал журналист.









Напомним, что ранее экс-глава ОП Богдан подтвердил поджог его авто. Богдан расценил поджог его Тесла S как угрозу от власти. Обещает виновных "вывести на чистую воду".

Также сообщалось, что в Николаеве сгорела машина главы Нацкорпуса. Денис Янтарь предположил, что поджечь автомобиль могли политические оппоненты или криминалитет.