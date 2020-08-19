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17 августа 20, 08:24
Под Киевом горела машина программы "Схемы". ФОТО
Схемы
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Журналисты считают инцидент поджогом и связывают его со своей профессиональной деятельностью.

В Броварах в Киевской области посреди ночи подожгли машину съемочной группы программы Схемы: коррупция в деталях. Об этом заявил журналист Михаил Ткач в Facebook в понедельник, 18 августа.

Как отметил Ткач, последний материал с этой машиной снимали для выпуска программы о первых лицах государства, которые нарушают ПДД.


"Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало у дома, где живет водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?", - написал журналист.



Напомним, что ранее экс-глава ОП Богдан подтвердил поджог его авто. Богдан расценил поджог его Тесла S как угрозу от власти. Обещает виновных "вывести на чистую воду".

Также сообщалось, что в Николаеве сгорела машина главы Нацкорпуса. Денис Янтарь предположил, что поджечь автомобиль могли политические оппоненты или криминалитет.
Korrespondent
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