Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.44
USD
27.25
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
18 августа 20, 09:49
Мэр Умани провел ночь в спальном мешке под Офисом президента
Александр Цебрий
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
5/5 (1 голос)
Чиновник отметил, что хочет, чтобы комиссии ТЭБ И ЧС "услышали уманьчан".

Градоначальник  Умани Александр Цебрий провел ночь под зданием Офиса президента. Отдыхал он в привезенном спальном мешке. Об этом Цебрий рассказал на своей странице в Facebook.

- Завершаю свой день под ОП. В спальном мешке сейчас собираюсь отдыхать, потому что действительно сегодня устал… Я тут отстаиваю интересы уманьчан, чтобы в городе была безопасность. Чтобы наши дети ходили в школу, а не учились онлайн. Чтобы у наших врачей не было работы. Сегодня есть первый шаг – заявление господина Авакова. Думаю, что ТЭБ ЧС примет правильное решение, - отметил Цебрий в своем видео. 

Как рассказал градоначальник PavlovskyNews  в Умань прибыло уже 300-400 паломников-хасидов. По его словам, людей  не проверяют на границе на наличие справки об отсутствии коронавируса. И сейчас ему никто не может дать гарантий безопасного празднования в Умани иудейского Нового года - Рош Ха-Шана, куда съезжаются паломники. 

Подробно о сложившейся ситуации

3 июля Александр Цебрий записал видеообращение к горожанам, в котором выступил против приезда хасидов из-за возможного распространения коронавируса. Местные жители поддержали градоначальника, в то время как  Еврейская община заявила, что мэр разжигает межнациональный конфликт.

14 июля Цебрий объявил “победу” после межведомственного совещания в МИД Украины. В результате заседания было принято решение, что проведение еврейского праздника в традиционном формате невозможно из-за карантина. По мнению представителей израильского Минздрава, паломничество также следовало бы запретить. Но 11 августа комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение об ограничении количества хасидов в Украину. В то же время запрета на их въезд никто не ввел. 

17 августа Цебрий заявил, что комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение впустить на Рош ха-Шан от 5 до 10 тысяч хасидов и уверил, что готов перекрыть дороги в город, чтобы не допустить этого. 

В ответ глава МВД Арсен Аваков заявил, что его ведомство инициировало введение технических ограничений в период коронавируса на посещение Умани иностранцами. 
kp.ua
Ещё по теме:
В Умань прибыли первые 2,5 тысячи хасидов
"Кровавый" погром в синагоге в Умани (ФОТО, ВИДЕО)
Луценко из-за инцидента в Умани вызвал из отпуска прокурора
В Умани на концерте рухнула сцена, пострадали дети
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Беларуси нашли мертвым члена избирательной комиссии
Лента новостей