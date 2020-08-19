Мэр Умани провел ночь в спальном мешке под Офисом президента

Градоначальник Умани Александр Цебрий провел ночь под зданием Офиса президента. Отдыхал он в привезенном спальном мешке. Об этом Цебрий рассказал на своей странице в Facebook.

- Завершаю свой день под ОП. В спальном мешке сейчас собираюсь отдыхать, потому что действительно сегодня устал… Я тут отстаиваю интересы уманьчан, чтобы в городе была безопасность. Чтобы наши дети ходили в школу, а не учились онлайн. Чтобы у наших врачей не было работы. Сегодня есть первый шаг – заявление господина Авакова. Думаю, что ТЭБ ЧС примет правильное решение, - отметил Цебрий в своем видео.

Как рассказал градоначальник PavlovskyNews в Умань прибыло уже 300-400 паломников-хасидов. По его словам, людей не проверяют на границе на наличие справки об отсутствии коронавируса. И сейчас ему никто не может дать гарантий безопасного празднования в Умани иудейского Нового года - Рош Ха-Шана, куда съезжаются паломники.

3 июля Александр Цебрий записал видеообращение к горожанам, в котором выступил против приезда хасидов из-за возможного распространения коронавируса. Местные жители поддержали градоначальника, в то время как Еврейская община заявила, что мэр разжигает межнациональный конфликт.

14 июля Цебрий объявил “победу” после межведомственного совещания в МИД Украины. В результате заседания было принято решение, что проведение еврейского праздника в традиционном формате невозможно из-за карантина. По мнению представителей израильского Минздрава, паломничество также следовало бы запретить. Но 11 августа комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение об ограничении количества хасидов в Украину. В то же время запрета на их въезд никто не ввел.

17 августа Цебрий заявил, что комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение впустить на Рош ха-Шан от 5 до 10 тысяч хасидов и уверил, что готов перекрыть дороги в город, чтобы не допустить этого.

В ответ глава МВД Арсен Аваков заявил, что его ведомство инициировало введение технических ограничений в период коронавируса на посещение Умани иностранцами.