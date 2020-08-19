В Беларуси нашли мертвым члена избирательной комиссии

Сегодня в реке Неман в Беларуси спасатели обнаружили тело директора Волковысского военно-исторического музея им. Багратиона Константина Шишмакова. Ранее на выборах он стал одним из двух членов местной избирательной комиссии, отказавшихся подписывать итоговый протокол, сообщает telegram-канал Наша ніва.

Сегодня утром возле здания музея прошел митинг - беларусы требовали от власти признания, где сейчас находится Шишмаков.

По словам отца погибшего, в день выборов Константин Шишмаков рассказал ему, что отказался вкидывать в урну 500 бюллетеней и подписывать итоговый протокол.

Через несколько дней, 15 августа, мужчина ушел на работу, откуда вечером позвонил жене, сказав, что больше работать тут не будет и что сейчас идет домой. Больше его никто не видел.

Сегодня тело Шишмакова достали из реки спасатели.

Вопрос о том, было ли ли это убийство, до сих пор остается открытым. Например, по информации беларусского telegram-канала TUT.by, смерть директора музея не носит криминального характера, а обстоятельства его гибели больше похожи на суицид.