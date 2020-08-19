Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.44
USD
27.25
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
18 августа 20, 19:57
В Беларуси нашли мертвым члена избирательной комиссии
Шишмаков
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По словам отца погибшего, тот отказался вкидывать в урну 500 бюллетеней и подписывать финальный протокол.Сегодня Шишмакова нашли в реке мертвым

Сегодня в реке Неман в Беларуси спасатели обнаружили тело директора Волковысского военно-исторического музея им. Багратиона Константина Шишмакова. Ранее на выборах он стал одним из двух членов местной избирательной комиссии, отказавшихся подписывать итоговый протокол, сообщает telegram-канал Наша ніва.

Сегодня утром возле здания музея прошел митинг - беларусы требовали от власти признания, где сейчас находится Шишмаков.

По словам отца погибшего, в день выборов Константин Шишмаков рассказал ему, что отказался вкидывать в урну 500 бюллетеней и подписывать итоговый протокол.

Через несколько дней, 15 августа, мужчина ушел на работу, откуда вечером позвонил жене, сказав, что больше работать тут не будет и что сейчас идет домой. Больше его никто не видел. 

Сегодня тело Шишмакова достали из реки спасатели.

Вопрос о том, было ли ли это убийство, до сих пор остается открытым. Например, по информации беларусского telegram-канала TUT.by, смерть директора музея не носит криминального характера, а обстоятельства его гибели больше похожи на суицид.

9 августа на некоторых участках в Беларуси явка избирателей превысила 100%. А члены некоторых избирательных комиссий отказались подписывать протоколы.
liga.net
Ещё по теме:
Российский миллиардер погиб от огнестрельного ранения головы
Депутаты "Доверия" отвергают версию самоубийства Давыденко
Мужчина пытался спрыгнуть с моста на станции метро Днепр
Стало известно содержание предсмертной записки мэра Сеула
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мэр Умани провел ночь в спальном мешке под Офисом президента
Лента новостей