В Турции убили главу банды "Лоту Гули"

В Турции был убит Надир Салифов по прозвищу Лоту Гули, который скрывался от украинского правосудия. По данным местных СМИ, его в Анталии застрелил другой авторитет - азербайджанец по кличке Хан. Салифов долгое время скрывается за границей от украинского правосудия. В Лоту Гули четыре раза выстрелили из пистолета в упор. Он попал в реанимацию, где позже скончался.

СПРАВКА

Надир Салифов (Лоту Гули) родился 28 августа 1972 года в грузинском городе Дманиси, но вскоре после этого Салифовы переехали на историческую родину в Баку.

В 1995 году Салифова приговорили к 15 годам лишения свободы за систематические кражи и грабежи. Он отбывал срок в колониях поселков Беюк Шор, Рамана и Пута. В 2005 году следствие узнало о других преступлениях Лоту Гули и продлило ему наказание еще на 12 лет. Вместо 27 лет, к которым Лоту Гули был приговорен, он провел в тюрьме почти 23.

Тюрьма не помешала ему открыть казино и регулярно приглашать в свою камеру проституток, так как в 2000 году его короновали в вора в закорне и подчиненные ему заключенные регулярно снабжали его деньгами. Надир Салиев щедро делился с тюремной администрацией и деньгами, и женщинами, ведь вести такую деятельность в исправительном учреждении максимально незаконно. Когда о казино, блек-джеке и девушках узнало вышестоящее руководство, покрывавших Салифова полицейских уволили, но те в свою очередь, заявили, что не знают, как к нему в камеру попадали проститутки и вообще он их всех насиловал. На Гули завели еще одну статью за изнасилование. Приглашенные на суд девушки встали на его защиту и сказали, что получали по 500 долларов за визит в камеру "криминального короля" Азербайджана, отмыв его воровское имя от позора.

Внушительной частью доходов Лоту Гули составляли рынки. Его люди собирали дань с крупнейших рынков Азербайджана, трех московских рынков и рынков Екатеринбурга.

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