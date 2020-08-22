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22 августа 20, 21:13
В Киеве мусоровоз переехал женщину с ребенком. ВИДЕО
дтп
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Водитель мусоровоза мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, отметили в полиции.

В Киеве мусоровоз наехал на мать с ребенком. Женщина погибла на месте, мальчик госпитализирован, сообщает столичное управление Нацполиции в субботу, 22 августа.

Инцидент произошел сегодня в 13:55 на улице Флоренции.

По предварительной информации, водитель мусоровоза, вероятно в состоянии алкогольного опьянения, делал маневр "задний ход" и травмировал 46-летнюю женщину с 4-летним мальчиком. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, а ребенка с травмами головы госпитализировали в больницу, – говорится в сообщении.

Полицейские задержали водителя. Открыто уголовное производства по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.


Напомним, в ночь на 22 августа на трассе Киев-Харьков в Полтавской области столкнулись легковушка Volvo и грузовик MAN. В результате аварии погибли три человека, среди которых двое детей. Еще два человека пострадали.
Korrespondent
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